Internazionali d'Italia 2021: Stefano Travaglia eliminato da Denis Shapovalov al secondo turno (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si ferma al secondo turno l'avventura di Stefano Travaglia agli Internazionali d'Italia 2021. L'azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 7-6(2) 6-3 dal canadese Denis Shapovalov. Il tennista marchigiano ha giocato alla pari con il numero 14 del mondo per un set ma ha gettato la spugna nel secondo parziale. Avvio di partita estremamente equilibrato. Entrambi i tennisti gestiscono senza problemi i propri turni di servizio, a dimostrazione di ciò anche la percentuale dei punti ottenuti con la prima al termine del primo set: 85% per il canadese e 81% per Travaglia. Il primo sussulto lo regala proprio il marchigiano che nel nono game sale 15-40 ma non riesce a capitalizzare le due palle break in suo ...

