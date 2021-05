Internazionali d’Italia 2021: Sinner-Nadal, Berrettini, Travaglia e il derby. Roma si accende a tinte azzurre (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono cinque gli italiani rimasti in gara al Foro Italico di Roma, degli otto partiti quando il tabellone principale ha preso il via. Ne avremo certamente uno agli ottavi di finale, ma anche su altri fronti ci sono situazioni che vanno da fondate speranze a tentativi di sovvertire un pronostico, per terminare con la caccia all’impresa per eccellenza sulla terra rossa. Quest’ultima, in particolare, è affidata a Jannik Sinner. L’altoatesino, infatti, ritrova Rafael Nadal per la prima volta dopo il Roland Garros 2020, anche se nel frattempo sotto i ponti sono passati gli allenamenti insieme ad Adelaide e attestati di stima più che validi rilasciati dal mancino di Manacor nei confronti del suo avversario odierno. Sarà la sessione serale del Campo Centrale a essere illuminata dal numero 2 d’Italia e dal nove volte vincitore ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono cinque gli italiani rimasti in gara al Foro Italico di, degli otto partiti quando il tabellone principale ha preso il via. Ne avremo certamente uno agli ottavi di finale, ma anche su altri fronti ci sono situazioni che vanno da fondate speranze a tentativi di sovvertire un pronostico, per terminare con la caccia all’impresa per eccellenza sulla terra rossa. Quest’ultima, in particolare, è affidata a Jannik. L’altoatesino, infatti, ritrova Rafaelper la prima volta dopo il Roland Garros 2020, anche se nel frattempo sotto i ponti sono passati gli allenamenti insieme ad Adelaide e attestati di stima più che validi rilasciati dal mancino di Manacor nei confronti del suo avversario odierno. Sarà la sessione serale del Campo Centrale a essere illuminata dal numero 2e dal nove volte vincitore ...

