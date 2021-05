Internazionali BNL d’Italia 2021 | Nadal | “Foro Italico posto speciale | Sinner è incredibile”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Rafael, dopo il successo contro Janniknel match valevole per il secondo turno degli, ha analizzato la propria prestazione: “Ilper me è sempre uned è sempre un piacere giocare qui. Jannick è un giocatoree farà una buonissima carriera. Oggi per me è una vittoria molto buona, importante contro un ottimo giocatore. Sono qui per fare il meglio possibile, questo è uno sport giornata per giornata. Oggi è andata bene ma domani avrò una partita difficile contro Shapovalov. Sto bene, mi sto allenando bene e vediamo che succede”. SportFace.

Jannik Sinner abbandona glid'Italia a testa altissima. Contro il re della terra rossa, Rafa Nadal, l'altoatesino alza bandiera bianca in due set (7 - 5 6 - 4), ma dopo aver messo seriamente in difficoltà il ...È Rafael Nadal il vincitore dell'ultimo match in programma per oggi aglid'Italia , e a farne le spese è il nostro Jannik Sinner , che cede il passo in due set molto combattutti. Sinner mette a segno due break nei primi cinque game dell'incontro, ma ...Rafael Nadal sfiderà Denis Shapovalov agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2021. Come e quando seguire il match in diretta tv e in streaming ...Rafa Nadal ha vinto in due set 7-5 6-4, ma Jannik Sinner ha confermato di essere un giocatore di altissimo livello; si qualificano per gli ottavi Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego ...