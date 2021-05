Inter-Roma, Stellini: “Ci aspettiamo sempre il massimo, vista giusta mentalità. Tutto sulle condizioni di Sanchez” (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'Inter non smette di regalare spettacolo.3-1: è questo il risultato della sfida tra Inter e Roma, andata in scena questa sera allo stadio "Giuseppe Meazza". Inutile il gol di Mkhitaryan, decidono Brozovic, Vecino e Lukaku. Un risultato commentato al triplice fischio dal vice allenatore nerazzurro Cristian Stellini, Intervenuto ai microfoni di InterTV per analizzare la sfida."Anche in un momento di gioia e festeggiamenti è bene dare Tutto e mantenere alta l'attenzione: forse è calata un po' dopo il 2-0 ma l'abbiamo riaccesa subito, abbiamo portato un ottimo risultato in casa. Per noi è una questione di mentalità, di crescita e anche in partite in cui la posta in palio non è importante, per noi è importante l'atteggiamento. Ci ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'non smette di regalare spettacolo.3-1: è questo il risultato della sfida tra, andata in scena questa sera allo stadio "Giuseppe Meazza". Inutile il gol di Mkhitaryan, decidono Brozovic, Vecino e Lukaku. Un risultato commentato al triplice fischio dal vice allenatore nerazzurro Cristianvenuto ai microfoni diTV per analizzare la sfida."Anche in un momento di gioia e festeggiamenti è bene daree mantenere alta l'attenzione: forse è calata un po' dopo il 2-0 ma l'abbiamo riaccesa subito, abbiamo portato un ottimo risultato in casa. Per noi è una questione di, di crescita e anche in partite in cui la posta in palio non è importante, per noi è importante l'atteggiamento. Ci ...

