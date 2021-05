Inter-Roma, Mkhitaryan firma il gol del 2-1: assist di Dzeko (VIDEO) (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Roma trova il gol a San Siro contro l’Inter nel match della trentaseiesima giornata di Serie A. Lo fa con Mkhitaryan che si inserisce tra due nerazzurri su suggerimento di Dzeko e col destro batte Radu che nulla poteva sul tiro dell’armeno. Dopo i due gol dell’Inter e un monologo nerazzurro, c’è la rete della speranza per i giallorossi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Latrova il gol a San Siro contro l’nel match della trentaseiesima giornata di Serie A. Lo fa conche si inserisce tra due nerazzurri su suggerimento die col destro batte Radu che nulla poteva sul tiro dell’armeno. Dopo i due gol dell’e un monologo nerazzurro, c’è la rete della speranza per i giallorossi. SportFace.

