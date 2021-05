Inter - Roma, le pagelle: Lukaku da 7. Mou, guarda che Mkitharyan: 6,5 (Di mercoledì 12 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 12 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Inter : ?? | 2004/05 ?? @A10imperador vs Sinisa ?? Chi dei due ha poi deciso la partita con una doppietta su punizione? ??… - Inter : ?? | DOMANDA Sai tutto di Romelu? ?? Il sogno nerazzurro ? Il gol più bello ?? Come si è fortificato questo gruppo ??… - Inter : ?? | FOTOGALLERY La I M Special Jersey, 3? gol e (altri) 3? punti ?? Il racconto per immagini di #InterRoma ??… - danisailor7 : RT @Ale_Rimi: Non c'è squadra in Italia che #Conte, da allenatore dell'#Inter, non abbia battuto almeno una volta. Mancava solo la #Roma. - FCInterFanClub1 : RT @Inter: ?? | FOTOGALLERY La I M Special Jersey, 3? gol e (altri) 3? punti ?? Il racconto per immagini di #InterRoma ?? -