Inter-Roma, Fonseca: “Risultato troppo pesante, dimostrato carattere. Derby? Vogliamo vincere” (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Roma cade a "San Siro".3-1: è questo il Risultato della sfida tra Inter e Roma, andata in scena questa sera allo stadio "Giuseppe Meazza". Inutile il gol di Mkhitaryan, decidono Brozovic, Vecino e Lukaku. Un Risultato commentato al triplice fischio dal tecnico capitolino Paulo Fonseca, Intervenuto a RomaTv per analizzare la sfida.“Abbiamo lasciato l’Inter uscire in contropiede nel primo tempo e hanno segnato subito. La squadra però ha reagito bene e abbiamo fatto un buon secondo tempo, creando diverse occasioni. Il Risultato è pesante per quello che abbiamo fatto. La squadra ha dimostrato carattere, non abbiamo mai smesso di giocare e attaccare. Abbiamo creato molto ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lacade a "San Siro".3-1: è questo ildella sfida tra, andata in scena questa sera allo stadio "Giuseppe Meazza". Inutile il gol di Mkhitaryan, decidono Brozovic, Vecino e Lukaku. Uncommentato al triplice fischio dal tecnico capitolino Paulovenuto aTv per analizzare la sfida.“Abbiamo lasciato l’uscire in contropiede nel primo tempo e hanno segnato subito. La squadra però ha reagito bene e abbiamo fatto un buon secondo tempo, creando diverse occasioni. Ilper quello che abbiamo fatto. La squadra ha, non abbiamo mai smesso di giocare e attaccare. Abbiamo creato molto ...

