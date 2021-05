Instagram, arriva l’opzione “pronomi”: “Aiutiamo chi ha disforia di genere” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Londra, 12 mag – L’aggiornamento che tutti i fiocchi di neve del web attendevano con trepidazione: Instagram consentirà di aggiungere pronomi ai profili degli utenti. Sì, perché se il tuo profilo sembra di un uomo, non è detto che tu lo sia. Magari sei un “they”. C’è confusione sotto questo cielo. Instagram, la sagra dei pronomi Da martedì alcuni utenti di Instagram si sono svegliati con una nuova sezione dedicata ai pronomi nella loro biografia. Gli utenti possono ora aggiungere fino a quattro pronomi da un elenco preselezionato, che include lui, lei, loro, ze, xe, xem, ve, vir, vis, xyr e altro, premendo il pulsante “Modifica profilo”. E se non c’è il tuo “genere”? Per coloro i cui pronomi non sono nell’elenco pre-scritto, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Londra, 12 mag – L’aggiornamento che tutti i fiocchi di neve del web attendevano con trepidazione:consentirà di aggiungereai profili degli utenti. Sì, perché se il tuo profilo sembra di un uomo, non è detto che tu lo sia. Magari sei un “they”. C’è confusione sotto questo cielo., la sagra deiDa martedì alcuni utenti disi sono svegliati con una nuova sezione dedicata ainella loro biografia. Gli utenti possono ora aggiungere fino a quattroda un elenco preselezionato, che include lui, lei, loro, ze, xe, xem, ve, vir, vis, xyr e altro, premendo il pulsante “Modifica profilo”. E se non c’è il tuo “”? Per coloro i cuinon sono nell’elenco pre-scritto, ...

Instagram aggiungerà i pronomi ai profili Instagram annuncia l'arrivo di una novità all'interno del proprio profilo personale: uno spazio per i pronomi. È un passo verso una società più inclusiva.

