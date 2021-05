“Insieme… c’è anche il bacio”. Dayane Mello, addio a Mario Balotelli. Chi è il suo nuovo fidanzato (Di mercoledì 12 maggio 2021) Abbiamo visto Dayane Mello ingarbugliarsi in un sacco di situazioni amorose. Possiamo affermare con sicurezza che chi pre GF Vip 5 non la conoscesse ancora, le si è affezionata durante il reality, imparando tutto di lei fino al punto da volerla vedere sentimentalmente impegnata. Ed è proprio quello che è accaduto nelle ultime ore, curiosi?! Abbiamo avuto modo di vederla all’interno del reality alle prese con la melliflua Rosalinda Cannavò, entrambe impegnate in una tresca-amicizia dalle nuance spesso molto calde, ma che si è risolta con un pugno di mosche in mano. Oppure si potrebbe dire con un pugno di Balotelli in mano, proprio perché Dayane Mello fuori dalla casa del GF Vip si era subito consolata tra le braccia del suo ex Mario Balotelli. Ora però c’è una new ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Abbiamo vistoingarbugliarsi in un sacco di situazioni amorose. Possiamo affermare con sicurezza che chi pre GF Vip 5 non la conoscesse ancora, le si è affezionata durante il reality, imparando tutto di lei fino al punto da volerla vedere sentimentalmente impegnata. Ed è proprio quello che è accaduto nelle ultime ore, curiosi?! Abbiamo avuto modo di vederla all’interno del reality alle prese con la melliflua Rosalinda Cannavò, entrambe impegnate in una tresca-amicizia dalle nuance spesso molto calde, ma che si è risolta con un pugno di mosche in mano. Oppure si potrebbe dire con un pugno diin mano, proprio perchéfuori dalla casa del GF Vip si era subito consolata tra le braccia del suo ex. Ora però c’è una new ...

