Ingegnere novarese muore il giorno dopo il vaccino | nessun legame tra il decesso e la vaccinazione

StampaBiella : L’autopsia sull’ingegnere novarese morto a Mottalciata dopo il vaccino: “Nessuna relazione” - RiccardaCor : RT @ImolaOggi: Morto dopo il vaccino. Il giorno prima si era vaccinato con Pfizer contro il Covid-19. La vittima è Alberto Grazioli, ingegn… - QueenDidodotOrg : Ingegnere novarese muore d'infarto il giorno dopo il vaccino: l'Asl avvia le verifiche - ele9061 : RT @ImolaOggi: Morto dopo il vaccino. Il giorno prima si era vaccinato con Pfizer contro il Covid-19. La vittima è Alberto Grazioli, ingegn… - Rosita14806327 : RT @ImolaOggi: Morto dopo il vaccino. Il giorno prima si era vaccinato con Pfizer contro il Covid-19. La vittima è Alberto Grazioli, ingegn… -

Non ci sarebbero legami tra il decesso di Alberto Grazioni,di 71 anni, e la vaccinazione. Secondo le prime informazioni, infatti, l'autopsia eseguita sul corpo dell'uomo avrebbe escluso una correlazione tra il decesso del 71enne e la ...Morto dopo il vaccino Covid: non c'è alcun legame, lo riportano i colleghi de laprovinciadibiella.itL’ipotesi circolava già nell’immediatezza della tragedia. Anche l’autopsia, in base a prime indiscrezioni, conferma: nessun collegamento evidente fra la morte di Alberto Grazioli e il vaccino. Come As ...Un uomo di 71 anni è morto a 24 ore dalla somministrazione del vaccino Pfizer: le autorità hanno aperto le indagini e disposta l'autopsia ...