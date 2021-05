Ineos - Rinviata la produzione della Grenadier

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Laarriverà sul mercato più tardi del previsto. La Casa britannica, confermando di aver completato la fase di collaudo sulle Alpi austriache, ha confermato che i primi esemplarifuoristrada usciranno dalle linee produttivefabbrica di Hambach (Germania) nel luglio del 2022 e non più entro la fine di quest'anno, come inizialmente annunciato. Un ulteriore step evolutivo. Rallentato dalla pandemia, lo sviluppofuoristrada è ora ripreso a pieno ritmo. Dopo aver messo alla prova la meccanica nel nordSvezia, a inizio anno, i tecnicihanno proseguito l'affinamentosul Monte Schöckl, in Austria. Il prossimo banco di prova saranno ambienti caratterizzati dal ...

Dopo aver messo alla prova la meccanica nel nord della Svezia, a inizio anno, i tecnici dellahanno proseguito l'affinamento della Grenadier sul Monte Schöckl, in Austria. Il prossimo banco di ...Il CEO diAutomotive, Dirk Heilmann, ha infatti dichiarato: ' Abbiamo solo un'opportunità per fare tutto nel modo giusto, e le performance di Grenadier rimangono il nostro obiettivo principale. ...L'assemblaggio della fuoristrada, ancora impegnata nei collaudi, non sarà avviato entro la fine dell'anno come inizialmente previsto: i primi esemplari usciranno dalla fabbrica di Hambach nel luglio d ...Inizialmente l'auto con un look da fuoristrada vecchio stile avrebbe dovuto ottenere il via libera per l'avvio produttivo alla fine del 2021: tutto rinviato ...