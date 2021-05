Indiana Jones 5, riprese in Sicilia per il quinto film della saga. Nel cast anche Mads Mikkelsen: “Un onore” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Indiana Jones 5 avrà come set la località Siciliana di Segesta e un’altra preziosa star in scena come Mads Mikkelsen. È stata l’edizione di Repubblica Palermo a pubblicare la notizia di maestranze e cast hollywoodiane pronte a sbarcare ai piedi del tempio di Segesta, tra Trapani e Palermo. Le riprese del film, spiegano, inizieranno a luglio prossimo e dureranno addirittura fino ad ottobre. Per ora del nuovo, ulteriore, (necessario?), sequel di uno dei franchise più memorabili della storia del cinema, si sanno poche cose ma oramai in modo certo. Spielberg sarà esclusivamente produttore, mentre alla regia ci sarà James Mangold che, vista la performance dietro l’ottimo Le Mans ’66 – La grande sfida, potrebbe riservare saettante vigore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021)5 avrà come set la localitàna di Segesta e un’altra preziosa star in scena come. È stata l’edizione di Repubblica Palermo a pubblicare la notizia di maestranze ehollywoodiane pronte a sbarcare ai piedi del tempio di Segesta, tra Trapani e Palermo. Ledel, spiegano, inizieranno a luglio prossimo e dureranno addirittura fino ad ottobre. Per ora del nuovo, ulteriore, (necessario?), sequel di uno dei franchise più memorabilistoria del cinema, si sanno poche cose ma oramai in modo certo. Spielberg sarà esclusivamente produttore, mentre alla regia ci sarà James Mangold che, vista la performance dietro l’ottimo Le Mans ’66 – La grande sfida, potrebbe riservare saettante vigore ...

Indiana Jones a Scicli. Arrivano Harrison Ford e Brad Pitt? Il quinto capitolo della saga di Indiana Jones sarà girato in Sicilia. La ricerca delle location è iniziata a dicembre dello scorso da parte di Lucasfilm, con la probabile scelta di Siracusa, della spiaggia di Cefalù in provincia di ...

