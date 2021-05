India, sterco e urina di vacca contro il Covid (Di mercoledì 12 maggio 2021) Terapia anti-Covid alternativa in India: molti credenti si spalmano sul corpo lo sterco e l’urina di vacca, animale sacro per gli induisti (Getty Images)In India, come è noto, la mucca è l’animale sacro per eccellenza al punto tale che tali esemplari possono liberamente vagare per le città invadendone le arterie stradali e congestionandone il traffico senza che nessuno osi anche solo toccarle con un dito per accompagnarle fuori dalla carreggiata. LEGGI ANCHE –> Covid: 6 dosi di vaccino Pfizer iniettate per errore ad una ragazza Quindi, in un Paese come l’India flagellato dall’epidemia di Covid, con un relativo quadro epidemico da far tremare le vene e i polsi (22 milioni di contagiati e oltre 250 mila morti di cui ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Terapia anti-alternativa in: molti credenti si spalmano sul corpo loe l’di, animale sacro per gli induisti (Getty Images)In, come è noto, la mucca è l’animale sacro per eccellenza al punto tale che tali esemplari possono liberamente vagare per le città invadendone le arterie stradali e congestionandone il traffico senza che nessuno osi anche solo toccarle con un dito per accompagnarle fuori dalla carreggiata. LEGGI ANCHE –>: 6 dosi di vaccino Pfizer iniettate per errore ad una ragazza Quindi, in un Paese come l’flagellato dall’epidemia di, con un relativo quadro epidemico da far tremare le vene e i polsi (22 milioni di contagiati e oltre 250 mila morti di cui ...

