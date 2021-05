India, emergenza senza fine: decine di cadaveri trovati nel fiume Gange (Di mercoledì 12 maggio 2021) decine di cadaveri stanno emergendo nelle acque del fiume Gange in India, molti in stato di decomposizione avanzata o bruciati. Secondo quanto riportato dai media Indiani, i corpi si trovavano lungo le banchine utilizzate per le cremazioni. Le autorità non hanno ancora stabilito in per quale motivo siano finiti nel fiume: probabilmente è accaduto a causa della saturazione dei forni crematori o, peggio ancora, sono stati gettati dai familiari stessi impossibilitati ad allestire pire funebri. I cadaveri potrebbero appartenere a persone decedute per via del Covid-19, anche se non vi è ancora la certezza assoluta. Il governo di Delhi ha chiesto agli stati che affacciano sulle rive del Gange la garanzia di non gettare altri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021)distanno emergendo nelle acque delin, molti in stato di decomposizione avanzata o bruciati. Secondo quanto riportato dai mediani, i corpi si trovavano lungo le banchine utilizzate per le cremazioni. Le autorità non hanno ancora stabilito in per quale motivo siano finiti nel: probabilmente è accaduto a causa della saturazione dei forni crematori o, peggio ancora, sono stati gettati dai familiari stessi impossibilitati ad allestire pire funebri. Ipotrebbero appartenere a persone decedute per via del Covid-19, anche se non vi è ancora la certezza assoluta. Il governo di Delhi ha chiesto agli stati che affacciano sulle rive della garanzia di non gettare altri ...

