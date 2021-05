Incidente sull’Ardeatina | auto contro scooter | code e traffico deviato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 12 maggio 2021)paralizzatoa causa di unall’incrocio con via delle Cornacchiole.Lo s, avvenuto intorno alle 16.30, ha coinvolto un’e unoScarabero. Al momento non è ancora stata stabilita l’esatta dinamica dell’. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale di Roma. Gli agenti stanno effettuando i rilievi del caso e hanno chiuso temporaneamente un tratto di via Ardeatina in direzione Divino Amore/Pomezia, deviando ilall’interno del parcheggio del vicino supermercato Conad. Ripercussioni anche suldel GRA in direzione centro. su Il Corriere della Città.