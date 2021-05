In Spagna il governo ha approvato una nuova legge sul lavoro dei rider (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un fattorino di Glovo (Carol Smiljan/NurPhoto)In Spagna il governo ha approvato la prima legge al mondo sulla tutela dei corrieri impiegati dalle piattaforme di consegna online. Con la legge “rider”, che deve essere ratificata dal Parlamento, le aziende di consegna a domicilio dovranno riconoscere ai corrieri lo status di lavoratori dipendenti e assumerli, entro 90 giorni dall’approvazione della legge, con contratto regolare. Ai circa 17mila freelance impiegati in Spagna da Uber Eats, Deliveroo o Glovo verranno garantite le tutele di un contratto di lavoro subordinato. Tuttavia, oltre che dalle aziende del food delivery, la legge è stata contestata anche da lavoratori e sindacati, che temono licenziamenti preventivi e ... Leggi su wired (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un fattorino di Glovo (Carol Smiljan/NurPhoto)Inilhala primaal mondo sulla tutela dei corrieri impiegati dalle piattaforme di consegna online. Con la”, che deve essere ratificata dal Parlamento, le aziende di consegna a domicilio dovranno riconoscere ai corrieri lo status di lavoratori dipendenti e assumerli, entro 90 giorni dall’approvazione della, con contratto regolare. Ai circa 17mila freelance impiegati inda Uber Eats, Deliveroo o Glovo verranno garantite le tutele di un contratto disubordinato. Tuttavia, oltre che dalle aziende del food delivery, laè stata contestata anche da lavoratori e sindacati, che temono licenziamenti preventivi e ...

