In rosso la Borsa americana. Pesa l’inflazione (Di mercoledì 12 maggio 2021) (TeleBorsa) – Sessione negativa per Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre l’1,15%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l’S&P-500, che retrocede a 4.094 punti, ritracciando dell’1,41%. Pesante il Nasdaq 100 (-1,96%); sulla stessa tendenza, in discesa l’S&P 100 (-1,4%). Le azioni statunitensi sono in ribasso per il terzo giorno di fila e i rendimenti delle obbligazioni sono in aumentato dopo che è stato diffuso il dato sull’inflazione USA di aprile: i prezzi al consumo sono aumentati più del previsto, facendo crescere la preoccupazione che le pressioni sui prezzi soffocheranno la ripresa del Paese nordamericano. Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per il comparto energia. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Tele) – Sessione negativa per Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre l’1,15%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l’S&P-500, che retrocede a 4.094 punti, ritracciando dell’1,41%.nte il Nasdaq 100 (-1,96%); sulla stessa tendenza, in discesa l’S&P 100 (-1,4%). Le azioni statunitensi sono in ribasso per il terzo giorno di fila e i rendimenti delle obbligazioni sono in aumentato dopo che è stato diffuso il dato sulUSA di aprile: i prezzi al consumo sono aumentati più del previsto, facendo crescere la preoccupazione che le pressioni sui prezzi soffocheranno la ripresa del Paese nordamericano. Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per il comparto energia. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si ...

