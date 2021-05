In Italia 5 milioni di persone sono pronte a comprare abbonamenti al 5G già nel 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) 5G (Getty Images)Qual è l’impatto che il 5G sta avendo sui primi utenti di smartphone in tutto il mondo? A questa domanda ha cercato di rispondere il più grande studio mai effettuato sui pionieri delle reti di quinta generazione, effettuato da Ericsson tra i consumatori di 26 mercati tra cui Stati Uniti, Cina, Regno Unito e Italia. Nel nostro paese il 5G ha un mercato potenziale di 5 milioni di utenti di smartphone che potrebbero passare a questa nuova connessione già nell’anno in corso, secondo l’elaborazione di Ericsson effettuata sui dati ottenuti dalle risposte di mille intervistati, di cui 215 early user, nell’ambito della ricerca Five ways to better 5G, tra lo scorso dicembre e febbraio. La quota di consumatori che vuole passare al 5G in Italia è il 27%, maggiore rispetto ad altri paesi europei come Germania, Francia o Regno ... Leggi su wired (Di mercoledì 12 maggio 2021) 5G (Getty Images)Qual è l’impatto che il 5G sta avendo sui primi utenti di smartphone in tutto il mondo? A questa domanda ha cercato di rispondere il più grande studio mai effettuato sui pionieri delle reti di quinta generazione, effettuato da Ericsson tra i consumatori di 26 mercati tra cui Stati Uniti, Cina, Regno Unito e. Nel nostro paese il 5G ha un mercato potenziale di 5di utenti di smartphone che potrebbero passare a questa nuova connessione già nell’anno in corso, secondo l’elaborazione di Ericsson effettuata sui dati ottenuti dalle risposte di mille intervistati, di cui 215 early user, nell’ambito della ricerca Five ways to better 5G, tra lo scorso dicembre e febbraio. La quota di consumatori che vuole passare al 5G inè il 27%, maggiore rispetto ad altri paesi europei come Germania, Francia o Regno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Con 30 milioni di vaccinati niente mascherina all'aperto'. Lo dice il sottosegretario alla Salute, Sileri. 'Sarà s… - IlContiAndrea : A 18 anni un disco di platino, un disco d’oro e oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify Italia. #Lady sta… - fattoquotidiano : ‘Ndragheta, blitz contro le cosche: arresti in Italia, Germania, Spagna e Romania. Sequestri per milioni di euro e… - Paolo_Tumolo : RT @unozerozer0: @Paolo_Tumolo @claudio_2022 @mazzolenigiova1 Io ogni giorno apro il conto ma niente. In Italia cmq non ne parlano perchè a… - Donati7Nicola : RT @ElioLannutti: Le tasse pagate in Italia dai giganti web: Amazon 11 milioni di euro, Google 5,7 milioni, Facebook 2,3 mln, Netflix 6 mil… -