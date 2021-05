In Italia 5 milioni di persone sono pronte a comprare abbonamenti al 5G già nel 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) E’ la stima di Ericsson sullo studio più esteso al mondo che ha coinvolto i pionieri delle reti di quinta generazione, fra i consumatori in possesso di smartphone 5G (Getty Images)Qual è l’impatto che il 5G sta avendo sui primi utenti di smartphone in tutto il mondo? A questa domanda ha cercato di rispondere il più grande studio mai effettuato sui pionieri delle reti di quinta generazione, svolto da Ericsson tra i consumatori di 26 mercati tra cui Stati Uniti, Cina, Regno Unito e Italia. Nel nostro paese il 5G ha un mercato potenziale di 5 milioni di utenti di smartphone che potrebbero passare a questa nuova connessione già nell’anno in corso, secondo l’elaborazione di Ericsson effettuata sui dati ottenuti dalle risposte di mille intervistati, di cui 215 early user, nell’ambito della ricerca Five ways to better 5G, tra lo scorso dicembre e ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) E’ la stima di Ericsson sullo studio più esteso al mondo che ha coinvolto i pionieri delle reti di quinta generazione, fra i consumatori in possesso di smartphone 5G (Getty Images)Qual è l’impatto che il 5G sta avendo sui primi utenti di smartphone in tutto il mondo? A questa domanda ha cercato di rispondere il più grande studio mai effettuato sui pionieri delle reti di quinta generazione, svolto da Ericsson tra i consumatori di 26 mercati tra cui Stati Uniti, Cina, Regno Unito e. Nel nostro paese il 5G ha un mercato potenziale di 5di utenti di smartphone che potrebbero passare a questa nuova connessione già nell’anno in corso, secondo l’elaborazione di Ericsson effettuata sui dati ottenuti dalle risposte di mille intervistati, di cui 215 early user, nell’ambito della ricerca Five ways to better 5G, tra lo scorso dicembre e ...

