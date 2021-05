In edicola il nuovo DayDreamer Magazine e il poster di Can Yaman (Di mercoledì 12 maggio 2021) “DayDreamer Magazine” è distribuito in tutte le edicole e nei corner riviste della grande distribuzione ed è pubblicato da Fivestore Da mercoledì 12 maggio arriva in edicola e nei corner riviste della grande distribuzione il nuovo numero di “DayDreamer Magazine”, unica rivista ufficiale sulla soap di successo di Canale 5. Mentre la serie si avvia verso l’attesissimo epilogo, sono moltissime sono le sorprese riservate ai fan, tra cui un’intervista esclusiva all’attore che veste i panni del giardiniere Bulut, Ahmet Olgun Sünear, e al doppiatore David Vivanti, voce italiana di Muzaffer. Inoltre, una divertente intervista tripla a tre appassionate ammiratrici. La rivista sarà disponibile anche in una versione speciale con le sagome dedicate a Can e Sanem, una bustina di photocard ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) “” è distribuito in tutte le edicole e nei corner riviste della grande distribuzione ed è pubblicato da Fivestore Da mercoledì 12 maggio arriva ine nei corner riviste della grande distribuzione ilnumero di “”, unica rivista ufficiale sulla soap di successo di Canale 5. Mentre la serie si avvia verso l’attesissimo epilogo, sono moltissime sono le sorprese riservate ai fan, tra cui un’intervista esclusiva all’attore che veste i panni del giardiniere Bulut, Ahmet Olgun Sünear, e al doppiatore David Vivanti, voce italiana di Muzaffer. Inoltre, una divertente intervista tripla a tre appassionate ammiratrici. La rivista sarà disponibile anche in una versione speciale con le sagome dedicate a Can e Sanem, una bustina di photocard ...

Advertising

fattoquotidiano : OFFENSIVA L’ex ministro Catalfo deposita il nuovo ddl: 9 euro l’ora e guerra ai contratti pirata. A Bruxelles le ri… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Maggio: I 500 mila vaccini son durati 2 giorni. Propaganda – Exploit il 29 e… - fattoquotidiano : Ex maggioranza giallorossa contro centrodestra di governo: il ddl Zan contro l’omotransfobia e la misoginia sta div… - sarasarli : RT @fattoquotidiano: OFFENSIVA L’ex ministro Catalfo deposita il nuovo ddl: 9 euro l’ora e guerra ai contratti pirata. A Bruxelles le richi… - petergomezblog : RT @FqMillennium: NON CI SONO PIÙ I MAGISTRATI DI UNA VOLTA Il nuovo numero del mensile @FqMillennium è in edicola da sabato #15maggio http… -