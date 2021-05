In cammino con Dante a Verona: una mostra diffusa e una mappa (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dante a Verona 1321-2021 presentaIn cammino con Dante a Verona: mostra diffusa e mappa dei luoghi in città e provincia Partono le iniziative speciali dell’anno di Dante a Verona: una mostra diffusa tra piazze e monumenti, chiese, palazzi e biblioteche, con una mappa d’autore che guida il visitatore, orientato da segnaletiche e app. La città intera ricorda il poeta mettendosi in mostra come museo a cielo aperto. Nell’ambito delle celebrazioni veronesi in onore diDante, il Comune di Verona presenta il cuore del programma artistico ideato per onorare l’Alighieri e il suo rapporto strettissimo con la città: ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021)1321-2021 presentaIncondei luoghi in città e provincia Partono le iniziative speciali dell’anno di: unatra piazze e monumenti, chiese, palazzi e biblioteche, con unad’autore che guida il visitatore, orientato da segnaletiche e app. La città intera ricorda il poeta mettendosi income museo a cielo aperto. Nell’ambito delle celebrazioni veronesi in onore di, il Comune dipresenta il cuore del programma artistico ideato per onorare l’Alighieri e il suo rapporto strettissimo con la città: ...

Advertising

antoniospadaro : P. Arturo Sosa, Generale dei #Gesuiti presenta il libro in conversazione con @Dariomenorroma “In cammino con Ignazi… - ItalyMFA : #VociFarnesina??? Il Governo di unità nazionale in #Libia ???? apre un nuovo capitolo nell'attualità del Paese, che o… - oss_romano : #12maggio In cammino con Ignazio. Presentato il libro-intervista di padre Sosa @Gesuiti - Gesuiti : “In cammino con Ignazio”, il libro-intervista a padre Arturo Sosa, scritto con il giornalista Dario Menor, presenta… - verdechiaroedi : Ascolta '1) ASCOLTA QUI' LA DIRETTA - RADIO 11.11 432 HZ' di @FontanAntonio via #spreaker -