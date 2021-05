Imprese: fondo Neva First di Intesa Sp entra in Xnext con aumento da 5 mln (Di mercoledì 12 maggio 2021) Milano, 12 mag. (Adnkronos) - Xnext, pmi italiana attiva nei sistemi di ispezione X-ray multi-energy per i controlli di qualità in tempo reale nei processi industriali, ha finalizzato l'ingresso nel suo capitale del fondo Neva First gestito da Neva Sgr, il venture capital del gruppo Intesa Sanpaolo, controllato al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation Center, società del gruppo dedicata all'innovazione, attraverso un aumento di capitale di 5 milioni di euro. L'investimento del fondo è funzionale allo sviluppo commerciale e industriale di Xnext. Contribuirà inoltre ad alimentare il processo di ricerca e sviluppo della tecnologia di proprietà e brevettata Xspectra, che Xnext ha lanciato sul mercato del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Milano, 12 mag. (Adnkronos) -, pmi italiana attiva nei sistemi di ispezione X-ray multi-energy per i controlli di qualità in tempo reale nei processi industriali, ha finalizzato l'ingresso nel suo capitale delgestito daSgr, il venture capital del gruppoSanpaolo, controllato al 100% daSanpaolo Innovation Center, società del gruppo dedicata all'innovazione, attraverso undi capitale di 5 milioni di euro. L'investimento delè funzionale allo sviluppo commerciale e industriale di. Contribuirà inoltre ad alimentare il processo di ricerca e sviluppo della tecnologia di proprietà e brevettata Xspectra, cheha lanciato sul mercato del ...

