Illegittima la nomina di Prestipino alla procura di Roma, ma Prestipino non è fuori dai giochi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Definitivamente Illegittima la nomina di Michele Prestipino a procuratore capo di Roma. In una sentenza di 42 pagine il Consiglio di Stato, ieri, ha respinto i ricorsi del Consiglio superiore della magistratura e di Prestipino stesso contro la decisione del Tar. A impugnare la delibera con cui, a marzo 2020, lo storico braccio destro di Giuseppe Pignatone era diventato suo successore, erano stati i suoi concorrenti. In particolare il procuratore generale di Firenze Marcello Viola e il procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi. Anche l'altro escluso, Giuseppe Creazzo, procuratore di Firenze, aveva fatto ricorso, ma la sua istanza era stata respinta. Ora, il Consiglio di Stato si è espresso sulla ...

