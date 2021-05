Il Washington Post e tutte le donne ai vertici dei giornali negli Usa in Italia impallidiamo

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Una profondissima questione culturale. La stampana non può che essere un po’ più pallida, oggi, nello scorrere il nutritissimo elenco diaidi media eStati Uniti. Nella giornata di ieri, infatti, si è avuta la notizia di Sally Buzbee executive editor del, uno dei quotidiani più prestigiosi a livello internazionale. Non si tratta affatto di un caso isolato e, anzi, si inserisce in una vera e propria routine di cui abbiamo spesso dato conto, in ultimo anche per quello che riguarda Alessandra Galloni,na alla guida della Reuters. LEGGI ANCHE > Èna la prima donna a dirigere la Reuters in 170 anni Sally Buzbee nuova executive editor del...

Sally Buzbee è la prima direttrice del Washington Post in 144 anni La nomina spacca il tetto di cristallo del giornalismo? Troppo presto ancora per dirlo, certo è che qualche cosa si muove viste le altre promozioni importanti che stanno ...