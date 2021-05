Il Volo canta per Ennio Morricone | “Ripartiamo dall’Arena di Verona”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Nel corso della Conferenza stampa di presentazione del Tributo ad, Ilha annunciato con orgoglio il concerto evento che si terrà il prossimo 5 giugno all’Arena diLa musica ripartedicon i ragazzi de Il. Il prossimo 5 giugno il trio avrà l’onore di aprire la stagione 2021 con un tributo al maestro. L’evento verrà trasmesso in prima serata su Rai1 e in contemporanea dall’emittente americana PBS. Con la partecipazione speciale di Andrea. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, gli artisti hanno dimostrato orgoglio e una buona manciata di emozione. La responsabilità di omaggiare uno dei più illustri nomi del Novecento è ...

Advertising

mewmewtokyo : RT @ferrarisergio4: un volo ed è sera nel quieto brusio del cielo, nulla ne scuote la pace, nulla ne turba la bellezza... mentre guardo in… - amalia_nacca : RT @ferrarisergio4: un volo ed è sera nel quieto brusio del cielo, nulla ne scuote la pace, nulla ne turba la bellezza... mentre guardo in… - ferrarisergio4 : RT @ferrarisergio4: un volo ed è sera nel quieto brusio del cielo, nulla ne scuote la pace, nulla ne turba la bellezza... mentre guardo in… - VentagliP : RT @StradaTerza: Ma noi siamo come l’erba dei prati che sente sopra sé passare il vento e tutta canta nel vento e sempre vive nel vento, ep… - TeijoLeppamaki : RT @ferrarisergio4: un volo ed è sera nel quieto brusio del cielo, nulla ne scuote la pace, nulla ne turba la bellezza... mentre guardo in… -

Ultime Notizie dalla rete : Volo canta

Finalmente si! ". Ilall'Arena di Verona Il prossimo 5 giugno , dopo mesi di silenzio, i tre ragazzi de Il, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, riapriranno la stagione ...' Per prima cosa vorrei dire: finalmente si, dopo un anno e mezzo non ce la facevamo più. ... INFO BIGLIETTI I biglietti per partecipare all'evento unico IL" Tributo a ENNIO MORRICONE (...Arezzo, 12 maggio 2021 - Dal 21 giugno al 15 dicembre 2021 la musica italiana suona a Parigi! Fondazione Arezzo Wave, diretta da Mauro Valenti, e l’Istituto Italiano di Cultura a Parigi, presentano “A ...Grande attesa per il ritorno dal vivo de Il Volo, il prossimo 5 giugno all'Arena di Verona con un tributo al maestro Ennio Morricone ...