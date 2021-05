Il virologo Menzo | ' Il Pesarese cresce lentamente ma rischiamo l' effetto riaperture La variante indiana? Qui non c' è'

(Di mercoledì 12 maggio 2021) ANCONA Un quadro stabile, caratterizzato dalla netta prevalenza dellainglese e nessun caso riscontrato di quella. In generale, i numeri della pandemia da Covid registrano un calo ...

... 'la progressione è bassa e costante - osserva-, non credo che sia legata alla variante ...primo ha avuto a che fare con questa variante ed il primo ad uscirne - ripercorre le tappe il-,...ANCONA - Ad un certo punto, nella marcia a tappe forzate che da un mercato nella lontanissima Wuhan l'ha portato ad insinuarsi in ogni angolo del mondo, il virus Sars - Cov - 2 ha avuto anche una ...ANCONA Un quadro stabile, caratterizzato dalla netta prevalenza della variante inglese e nessun caso riscontrato di quella indiana. In generale, i numeri della pandemia da Covid registrano ...Il direttore di Virologia a Torrette Stefano Menzo: "La prossima settimana verificheremo i dati dopo le riaperture a partire dalle scuole" ...