Il Sassuolo gioca, la Juventus segna: Ronaldo e Dybala fanno 100 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una Juventus compatta si affida ai campioni e alle ripartenze: Buffon para, Ronaldo trascina. I bianconeri si rilanciano nella corsa Champions La Juventus scende in campo con il giusto approccio e ,pur facendo fare la partita al Sassuolo, ottiene una grande vittoria che fa sperare ancora nella corsa Champions League. Partita di altissimo livello delle punte, sia Ronaldo, da vero trascinatore, che da Dybala, sempre pulito in ripartenza. Bene anche Rabiot, bravo in entrambe le fasi. Il Sassuolo gioca, ma spreca, fino ad arrendersi alla qualità dei campioni all’ora di gioco. La partita Il Sassuolo non si snatura e fa il suo gioco, costringendo la Juventus a stare molto bassa e partire in contropiede. I primi ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) Unacompatta si affida ai campioni e alle ripartenze: Buffon para,trascina. I bianconeri si rilanciano nella corsa Champions Lascende in campo con il giusto approccio e ,pur facendo fare la partita al, ottiene una grande vittoria che fa sperare ancora nella corsa Champions League. Partita di altissimo livello delle punte, sia, da vero trascinatore, che da, sempre pulito in ripartenza. Bene anche Rabiot, bravo in entrambe le fasi. Il, ma spreca, fino ad arrendersi alla qualità dei campioni all’ora di gioco. La partita Ilnon si snatura e fa il suo gioco, costringendo laa stare molto bassa e partire in contropiede. I primi ...

Advertising

mai1gioiaForzaN : Si sapeva , sassuolo che gioca senza difendersi é tutto un programma, cmq É TUTTO NELLE NOSTRE MANI, io voglio anda… - pauloflorenz : Il Sassuolo gioca a viso aperto senza chiudersi come hanno fatto tutte le squadre che hanno incontrato la #Juve ..… - Adri_JUVE : @Mamoziocag8 Milan non gioca come Sassuolo Sai che i neroverdi sono i migliori nel pareggio - patoboranga : @GiuSette7 Ma “chi gioca come il Sassuolo non perde mai” epic cit. - Hyperrita : @marco_rogerio_ Forse perché il Sassuolo non gioca con 11 giocatori davanti alla porta -