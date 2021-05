Il rider che guadagna 3 mila euro al mese: l’incredibile storia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ecco l’incredibile storia di un rider che guadagna 3mila euro al mese, ma è davvero tutto vero? rider in azione – Getty ImagesLa figura lavorativa del rider è balzata alla cronaca a partire dall’anno scorso durante il primo periodo di lockdown nazionale, perché costituivano l’unica possibilità di avere cibo d’asporto a casa. Ma, ben presto, sono venuti al pettine tutti i nodi relativi a questa professione che risulta essere oltre che stancante, anche sottopagata. Spesso questa è una professione che gli italiani si sono ritrovati a svolgere per sopperire alla mancanza di lavoro. Guide turistiche, camerieri e altri lavoratori del comparto hanno virato verso questo settore che non conosce crisi. Anche se c’è il rovescio ... Leggi su kronic (Di mercoledì 12 maggio 2021) Eccodi uncheal, ma è davvero tutto vero?in azione – Getty ImagesLa figura lavorativa delè balzata alla cronaca a partire dall’anno scorso durante il primo periodo di lockdown nazionale, perché costituivano l’unica possibilità di avere cibo d’asporto a casa. Ma, ben presto, sono venuti al pettine tutti i nodi relativi a questa professione che risulta essere oltre che stancante, anche sottopagata. Spesso questa è una professione che gli italiani si sono ritrovati a svolgere per sopperire alla mancanza di lavoro. Guide turistiche, camerieri e altri lavoratori del comparto hanno virato verso questo settore che non conosce crisi. Anche se c’è il rovescio ...

Advertising

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Lucio Fontana, Concetto spaziale. Attese, 1960, Idropittura su tela Rivedi su… - Ilari_I : RT @chiaravillage: .@Glovo_IT come posso essere contattata visto che un vostro rider mi ha aggiunta su whatsapp e contattata privatamente u… - vannuccidavide : La Spagna è il primo paese al mondo in cui è stato deciso per legge che le aziende di consegne a domicilio debbano… - chiaravillage : .@Glovo_IT come posso essere contattata visto che un vostro rider mi ha aggiunta su whatsapp e contattata privatame… - HariSel95300131 : @Curini Purtroppo è così. La Meloni ha scelto di fare il free rider e ne sta beneficiando. Salvini è stato più 'sta… -