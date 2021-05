Il ragazzino eroe morto per difendere la madre dall' assassino pakistano

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Lo straniero, un operaio metalmeccanico, aveva un rapporto malato con Paola Piras, la quale lo aveva già denunciato per maltrattamenti

ilGiornale.it

Ucciso nel tentativo di salvare sua madre dalla furia omicida dell'ex compagno. É successo ieri mattina, all'alba, a Tortolì, in provincia di Nuoro, quando il 20enne Mirko Farci è corso in aiuto di ... Lo straniero, un operaio metalmeccanico, aveva un rapporto malato con Paola Piras, la quale lo aveva già denunciato per maltrattamenti ...