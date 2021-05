Advertising

NethipEdien2000 : RT @tvblogit: ?? Dopo quasi 20 anni cala il sipario su #EllenDeGeneres Show. Lo ha annunciato la stessa Ellen DeGeneres durante un'intervist… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Dopo quasi 20 anni cala il sipario su #EllenDeGeneresShow. Lo ha annunciato la stessa #EllenDeGeneres durante un'intervista… - raspa90 : RT @tvblogit: ?? Dopo quasi 20 anni cala il sipario su #EllenDeGeneres Show. Lo ha annunciato la stessa Ellen DeGeneres durante un'intervist… - ilpost : Il popolare talk show americano condotto da Ellen DeGeneres finirà nel 2022 - zorzando6 : RT @tvblogit: ?? Dopo quasi 20 anni cala il sipario su #EllenDeGeneres Show. Lo ha annunciato la stessa Ellen DeGeneres durante un'intervist… -

Ultime Notizie dalla rete : popolare talk

Agenzia ANSA

Usa. Dopo quasi 20 anni cala il sipario su Ellen DeGeneres Show. Lo ha annunciato la stessa Ellen DeGeneres durante un'intervista a Hollywood Reporter. Ilshow dovrebbe chiudere dopo la fine della 19/a stagione nel 2022. "Se sei una persona creativa - ha spiegato la DeGeneres - devi essere costantemente messa alla prova e per quanto lo ...Dopo quasi 20 anni cala il sipario su Ellen DeGeneres Show. Lo ha annunciato la stessa Ellen DeGeneres durante un'intervista a Hollywood Reporter. Ilshow dovrebbe chiudere dopo la fine della 19/a stagione nel 2022. "Se sei una persona creativa - ha spiegato la DeGeneres - devi essere costantemente messa alla prova e per quanto lo ...La conduttrice statunitense Ellen DeGeneres ha annunciato che il suo storico e popolarissimo talk show televisivo The Ellen DeGeneres Show finirà al ...NEW YORK, 12 MAG - Dopo quasi 20 anni cala il sipario su Ellen DeGeneres Show. Lo ha annunciato la stessa Ellen DeGeneres durante un'intervista a Hollywood Reporter. Il popolare talk show dovrebbe chi ...