Il pomeriggio speciale di Maria Marotta a Reggio Calabria

Maria Marotta prima donna arbitro in serie B Maria Marotta, arbitro CAN della Sezione di Sapri, non potrà mai dimenticare il pomeriggio di Reggina-Frosinone, ultima giornata del Torneo di Serie B. Giornata storica per Maria Marotta, prima donna in Italia ad arbitrare una partita del Torneo Cadetto. Una notizia che ha fatto il giro dell'Italia calcistica e sportiva. A fine partita, non nascondendo la sua emozione, ha dichiarato: "Ho arbitrato con determinazione, impegno e la solita passione di ogni domenica. Ho apprezzato moltissimo l'accoglienza di Reggio Calabria. È stata una giornata che non dimenticherò mai". Complimenti all'arbitro Maria Marotta che è stata sempre attenta, puntuale ed ...

Ultime Notizie dalla rete : pomeriggio speciale Essere gay in Marsica, il toccante racconto di chi (ancora oggi) è costretto a vivere nell'ombra Nel pomeriggio e nei week - end al bar ho iniziato a preferire lo stare a casa e studiare invece di ... La prima persona alla quale ho detto di me è stata la mia ragazza, lei è troppo speciale, avevo ed ...

Cagliari. Ancora in corso le operazioni dei pompieri nell'area colpita dal devastante rogo ... Giammaria Lavena Dopo il devastante rogo divampato nel pomeriggio all'interno di un capannone a ... sul posto è stato inviato il Gos (Gruppo operativo speciale) dei Vigili del Fuoco per le operazioni ...

Football Club Frascati, domenica speciale Frascati (Rm) – L’appuntamento è già fissato: domenica alle ore 16,30 allo stadio “Otto Settembre” di Frascati si vivrà una giornata speciale. Il Football Club Frascati, l’Atletica Ad Maiora e i Lupi ...

