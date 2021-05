Il Pd dà l’annuncio del candidato sindaco unitario del centrosinistra (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Missione compiuta. A Roma, si sono incastrate anche le ultime caselle. Napoli sarà il primo (e unico) laboratorio dell’alleanza Pd, centrosinistra e Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni con un candidato sindaco unitario. Il nome rimane ancora nell’aria. Ma ormai non ci sono più dubbi: è quello dell’ex rettore delle Federico II Gaetano Manfredi. Nel pomeriggio di oggi, su Facebook, a dare libero sfogo alla sua soddisfazione è stato il segretario del Pd Napoli, Marco Sarracino, parlando di “candidatura unitaria che nei prossimi giorni presenteremo alla città”. Nel frattempo, sono tanti i sassolini dalle scarpe che il numero uno dei dem partenei ha voluto togliersi: il percorso che ha portato alla nomination di Manfredi è stato lungo e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Missione compiuta. A Roma, si sono incastrate anche le ultime caselle. Napoli sarà il primo (e unico) laboratorio dell’alleanza Pd,e Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni con un. Il nome rimane ancora nell’aria. Ma ormai non ci sono più dubbi: è quello dell’ex rettore delle Federico II Gaetano Manfredi. Nel pomeriggio di oggi, su Facebook, a dare libero sfogo alla sua soddisfazione è stato il segretario del Pd Napoli, Marco Sarracino, parlando di “candidatura unitaria che nei prossimi giorni presenteremo alla città”. Nel frattempo, sono tanti i sassolini dalle scarpe che il numero uno dei dem partenei ha voluto togliersi: il percorso che ha portato alla nomination di Manfredi è stato lungo e ...

