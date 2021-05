Il Paradiso delle signore trama 13 maggio: Cosimo vuole lasciare Milano (Di mercoledì 12 maggio 2021) La trama della puntata del 13 maggio del Paradiso delle signore rivela che Cosimo sembrerà intenzionato a lasciare Milano per sempre. Questa apparirà per il giovane l’unica soluzione ideale per riuscire a rifarsi una vita. Tra Marta e Vittorio, intanto, sembrerà tornato definitivamente il sereno. Ad ogni modo, i bei tempi di una volta risulteranno L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladella puntata del 13delrivela chesembrerà intenzionato aper sempre. Questa apparirà per il giovane l’unica soluzione ideale per riuscire a rifarsi una vita. Tra Marta e Vittorio, intanto, sembrerà tornato definitivamente il sereno. Ad ogni modo, i bei tempi di una volta risulteranno L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Sabrina04925854 : @Perla19733917 Nooooo! Che meraviglia! Questo angolo è un pezzettino di paradiso!Hai buon gusto Rita! Posti sempre… - EsterP8 : RT @amicidiisraele: I palestinesi dal 67 ad oggi hanno ricevuto miliardi di dollari di aiuti dovrebbero vivere in un paradiso ed invece han… - FabioMegnamix : RT @liberismorisor1: I palestinesi dal 67 ad oggi hanno ricevuto miliardi di dollari di aiuti dovrebbero vivere in un paradiso ed invece ha… - 1952maggio : RT @liberismorisor1: I palestinesi dal 67 ad oggi hanno ricevuto miliardi di dollari di aiuti dovrebbero vivere in un paradiso ed invece ha… - fearlouisswt : RT @reasonhaz: harry che fuma ufficialmente una delle cose più belle e magnifiche del mondo e lo avremo in super hd per due ore è tipo il p… -