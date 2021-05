Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: anticipazioni oggi 12 maggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi mercoledì 12 maggio: Marcello non è più fuggito, ma si è consegnato alla polizia ed è finito in carcere. Marta spera che il suo matrimonio con Vittorio sia salvo. La storia tra Rocco e Maria procede a gonfie vele. Franco è sempre più vicino alla verità. Intanto Silvia viene corteggiata da un cliente. Il Paradiso delle Signore Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ile Unalmercoledì 12: Marcello non è più fuggito, ma si è consegnato alla polizia ed è finito in carcere. Marta spera che il suo matrimonio con Vittorio sia salvo. La storia tra Rocco e Maria procede a gonfie vele. Franco è sempre più vicino alla verità. Intanto Silvia viene corteggiata da un cliente. IlArticolo completo: dal blog SoloDonna

