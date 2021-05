Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 maggio: Cosimo cambierà vita, Rocco si fidanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore che giovedì 13 maggio 2021, proseguirà la settimana con un’altra nuovissima puntata che già da ora si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Le anticipazioni che riguardano la puntata di giovedì 13 maggio 2021, rivelano che ancora si parlerà soprattutto del rapporto che hanno Marta e Vittorio: i due, saranno affiatati come ai vecchi tempi, mentre invece, Cosimo Bergamini andrà a parlare con sua moglie e gli farà presente di voler cambiare la sua vita. Rocco invece rivelerà alla sua famiglia di essersi finalmente fidanzato. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 12 maggio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera Ilche giovedì 132021, proseguirà la settimana con un’altra nuovissima puntata che già da ora si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Leche riguardano la puntata di giovedì 132021, rivelano che ancora si parlerà soprattutto del rapporto che hanno Marta e Vittorio: i due, saranno affiatati come ai vecchi tempi, mentre invece,Bergamini andrà a parlare con sua moglie e gli farà presente di voler cambiare la suainvece rivelerà alla sua famiglia di essersi finalmenteto. Il13 ...

