“Il nuovo orario”. Coprifuoco Covid, parla Franco Locatelli del Comitato tecnico scientifico (Di mercoledì 12 maggio 2021) Posticipo del Coprifuoco in Italia? “Credo che ci sia il margine per uno slittamento dell’orario di restrizione dei movimenti. Poi se saranno le 23 o le 24 è una scelta che spetta al governo”. Così il professor Franco Locatelli, ospite stamane di Agorà, in vista della cabina di regia sul tema riaperture di lunedì. Lo slittamento potrebbe avvenire, spiega Locatelli, sempre “premesso che la scelta spetta alla politica e premesso che i numeri che avremo venerdì certamente serviranno per prendere decisioni compiute”. “Credo che però valga la pena ricordare quello che già la scorsa settimana il presidente del Consiglio ha ricordato, cioè la stella polare della gradualità e progressività nell’allentamento delle varie misure”, ha spiegato ancora il presidente del Consiglio superiore di Sanità. Per quanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Posticipo delin Italia? “Credo che ci sia il margine per uno slittamento dell’di restrizione dei movimenti. Poi se saranno le 23 o le 24 è una scelta che spetta al governo”. Così il professor, ospite stamane di Agorà, in vista della cabina di regia sul tema riaperture di lunedì. Lo slittamento potrebbe avvenire, spiega, sempre “premesso che la scelta spetta alla politica e premesso che i numeri che avremo venerdì certamente serviranno per prendere decisioni compiute”. “Credo che però valga la pena ricordare quello che già la scorsa settimana il presidente del Consiglio ha ricordato, cioè la stella polare della gradualità e progressività nell’allentamento delle varie misure”, ha spiegato ancora il presidente del Consiglio superiore di Sanità. Per quanto ...

