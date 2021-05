Il nuovo ippodromo e lo stallo sullo stadio: le manovre intorno a San Siro. Il comitato: “Ristrutturare si può, salviamo le aree verdi” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Da una parte il rifacimento dell’ippodromo del galoppo, annunciato la scorsa settimana e previsto per la fine del 2022. Dall’altra il mega-progetto di un nuovo stadio, di cui si parla da due anni, ma che vive ora di uno strano stallo, dovuto principalmente all’appuntamento con le urne del prossimo autunno. A Milano il quartiere San Siro è al centro di una imponente trasformazione, che riguarda anche il “Teatro Termale” che si vuole ottenere dalla riqualificazione delle ex scuderie De Montel, le nuove costruzioni come l’Hyppodrome e gli investimenti del fondo americano Hines, che ha acquistato già nell’aprile 2019 i terreni dell’ex Trotto e dell’ex centro di allenamento di San Siro: un’area complessiva di circa 150mila metri quadrati, su cui vuole realizzare un progetto a prevalenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Da una parte il rifacimento dell’del galoppo, annunciato la scorsa settimana e previsto per la fine del 2022. Dall’altra il mega-progetto di un, di cui si parla da due anni, ma che vive ora di uno strano, dovuto principalmente all’appuntamento con le urne del prossimo autunno. A Milano il quartiere Sanè al centro di una imponente trasformazione, che riguarda anche il “Teatro Termale” che si vuole ottenere dalla riqualificazione delle ex scuderie De Montel, le nuove costruzioni come l’Hyppodrome e gli investimenti del fondo americano Hines, che ha acquistato già nell’aprile 2019 i terreni dell’ex Trotto e dell’ex centro di allenamento di San: un’area complessiva di circa 150mila metri quadrati, su cui vuole realizzare un progetto a prevalenza ...

Ultime Notizie dalla rete : nuovo ippodromo E' morto il 'papà' delle Vans, Paul Van Doren aveva 90 anni Abbandonata la scuola in terza media, Paul preferiva trascorrere le giornate all'ippodromo, dove ...avvenne quando la Universal Pictures chiese dei modelli di scarpe da utilizzare sul set di un nuovo ...

Presentato il ricco programma degli eventi dell'estate livornese "Quest'anno l'estate livornese si arricchirà di un nuovo evento " ha aggiunto l'assessore al ...ESTIVI Scenari di Quartiere 12 " 19 giugno Straborgo 1 - 4 luglio Effetto Venezia 4 " 8 agosto Ippodromo ...

Il nuovo ippodromo e lo stallo sullo stadio: le manovre intorno a San Siro Il Fatto Quotidiano Restyling dell’ippodromo Sesana L’annuncio dell’ad Fabio Schiavolin Per quanto riguarda il futuro Schiavolin durante la conferenza stampa ha parlato di "restyling", senza scendere in ulteriori dettagli che dovrebbe avvenire nel giro di due anni, dopo che sarà completa ...

Intanto a Milano la Snai lancia la “Scala dell’ippica” Ambizioso piano per riunire galoppo e trotto a San Siro investendo sullo stadio equestre con equitazione, ristoranti e servizi dedicati alle famiglie ...

