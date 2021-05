Il nuovo frigorifero modulare personalizzabile Samsung Bespoke

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La visione del colosso coreano raccontata da Hyesoon Yang, VP, Head of Customer Experience Team, Digital Appliances Business (Foto:)In occasione dell’eventoHome 2021,ha svelato grosse novità in ambito di elettrodomestici smart per la casa con l’espansione della gamma dei ben noti e premiati frigoriferiassieme all’anticipazione del futuro lancio a livello globale del pacchettoKitchen votato a stile e vita connessa grazie a soluzioni di Internet delle Cose integrate. Il valore più prezioso è la personalizzazione: abbiamo avuto modo di approfondire la nuova filosofia del colosso coreano assieme a Hyesoon Yang, VP, Head of Customer Experience Team, Digital Appliances Business. Vi avevamo parlato del progetto di...

Tutto ciò che c'è da sapere sulla linea di frigoriferi Samsung Bespoke e sulla linea di elettrodomestici modulari, flessibili e personalizzabili con la nostra intervista a Hyesoon Yang ...