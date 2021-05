Il grande nuoto a Napoli: dal 26 agosto al 30 settembre l’International Swimming League alla Scandone (Di mercoledì 12 maggio 2021) International Swimming League 2021: la piscina Scandone di Napoli sarà sede della prima fase della manifestazione con campioni del calibro di Scozzoli, Carraro, Miressi, Di Liddo, Dressel, Sjoestrom, King e Manaudou. l’International Swimming League è lieta di annunciare che sarà Napoli la città ospitante della spettacolare prima fase dell’ISL 2021, con i migliori nuotatori al Leggi su 2anews (Di mercoledì 12 maggio 2021) International2021: la piscinadisarà sede della prima fase della manifestazione con campioni del calibro di Scozzoli, Carraro, Miressi, Di Liddo, Dressel, Sjoestrom, King e Manaudou.è lieta di annunciare che saràla città ospitante della spettacolare prima fase dell’ISL 2021, con i migliori nuotatori al

Ultime Notizie dalla rete : grande nuoto Sabato 15 maggio riapre la piscina estiva di Lugo ...del territorio della Bassa Romagna che potranno trascorrere piacevoli giornate di sole nel grande ... Inoltre, una delle vasche della struttura al coperto rimarrà a disposizione per il nuoto in caso di ...

Nuoto:Criteria,Di Cesare vicecampione d'Italia nei 100 dorso Si è creato un grande gruppo e questo è fondamentale per arrivare a risultati importanti. Per i nostri ragazzi era importante tornare a fare attività dopo la pandemia". La Di Cesare tornerà a ...

Nuoto, Sincro Seregno protagonista ai regionali alla Pia Grande di Monza Il Cittadino di Monza e Brianza LIVE Nuoto artistico, Europei 2021 in DIRETTA. Marta Murru non si migliora nel Solo libero: è nona CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.06: La nostra diretta si chiude qui, nel pomeriggio la finale del programma tecnico a squadre senza le azzurre. Buona giornata! 10.04: Oro dunque nel Solo ...

Nuoto, spiagge “artificiali” e biodiversità. Ecco il turismo a tutela dei litorali marini Nasce in Liguria l’Osservatorio nazionale per la tutela del mare. L’obiettivo dei fondatori (manager, ambientalisti e imprenditori) è la valorizzazione del mare e delle coste. Intanto, ad Albissola, s ...

