«Il futuro che ci aspetta»: arriva il primo webinar di La Cucina Italiana (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Cucina Italiana il 19 Maggio alle ore 15:00 dà appuntamento per il primo webinar "Il futuro che ci aspetta. Nuovi modi di stare a tavola all'insegna della sostenibilità e della biodiversità" volto alla valorizzazione delle eccellenze del nostro Paese che si caratterizzano per un approccio virtuoso. Un evento digitale aperto al pubblico inserito in un calendario che prevede tre appuntamenti durante l'anno, nei quali il tema della sostenibilità e della biodiversità saranno centrali. Il progetto rientra nella missione di La Cucina Italiana di farsi promotrice e portavoce del messaggio di valore dell'intera Nazione verso la candidatura della cultura gastronomica Italiana all'Unesco come Bene Immateriale Patrimonio dell'Umanità.

