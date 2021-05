Il formaggio ‘più pericoloso’ del mondo è italiano: come è fatto (Di mercoledì 12 maggio 2021) I formaggi rappresentano quello sfizio che ogni tanto, in barba alla dieta e alle calorie, abbiamo necessità di concederci, ma ce n’è uno in particolare che più che farci godere un momento di relax potrebbe mettere a ‘repentaglio’ la nostra vita: mai sentito parlare del casu marzu? In Sardegna è uno dei tanti orgogli gastronomici, tuttavia ha ricevuto il ‘titolo’ di formaggio più pericoloso al mondo tanto da finire anche nel libro del Guinnes dei Primati nel 2009. Il formaggio più pericoloso del mondo si trova in Sardegna Il motivo è semplice e vi anticipiamo che potreste provare un senso di disgusto nel leggere il perché: “Eventuali larve sopravvissute all’azione di succhi gastrici potrebbero provocare vomito, dolori addominali e diarrea sanguinolenta”. Il casu marzu è un formaggio cremoso ... Leggi su funweek (Di mercoledì 12 maggio 2021) I formaggi rappresentano quello sfizio che ogni tanto, in barba alla dieta e alle calorie, abbiamo necessità di concederci, ma ce n’è uno in particolare che più che farci godere un momento di relax potrebbe mettere a ‘repentaglio’ la nostra vita: mai sentito parlare del casu marzu? In Sardegna è uno dei tanti orgogli gastronomici, tuttavia ha ricevuto il ‘titolo’ dipiù pericoloso altanto da finire anche nel libro del Guinnes dei Primati nel 2009. Ilpiù pericoloso delsi trova in Sardegna Il motivo è semplice e vi anticipiamo che potreste provare un senso di disgusto nel leggere il perché: “Eventuali larve sopravvissute all’azione di succhi gastrici potrebbero provocare vomito, dolori addominali e diarrea sanguinolenta”. Il casu marzu è uncremoso ...

Advertising

nuncepossocrede : @alexanderbyone che formaggio è quello più chiaro? - StefanoCiciliot : @marco_heffler @ScaltritiLab A dire il vero, la storia del Parmesan è interessante. Vi consiglio di leggere il libr… - dispera65 : Pausa pranzo al freddo ed al gelo senza il Bue e l'asinello?????? quando io decido di farmi male lo faccio per bene… - lebarbeinbrodo : Sapevate che a Maggio il grillotalpa mangia il formaggio? no? infatti non è vero, investigate di più con la PERLA d… - LoreCh__ : #Estate : #sport all'aperto! quale preferite: 1 Cheeserolling, scendere da pendii più veloci di una forma di forma… -

Ultime Notizie dalla rete : formaggio ‘più Mangiare mascarpone crudo: ecco cosa succede al corpo Forza Napoli