Il figlio della coppia Vip italiana ricoverato in Ospedale: “Picchiato a sangue e con il timpano rotto” (Di mercoledì 12 maggio 2021) La trasgressione del figlio di Alessandro Costacurta (Billy) e Martina Colombari è stata severamente punita. La famiglia dell’ex difensore del Milan sta vivendo ore angoscianti a causa della presunta aggressione subita dal figlio Achille nei pressi di Parma. Il casus belli sarebbe stata la violazione da parte del ragazzo delle norme restrittive per contenere la diffusione del Covid-19. In particolare, Achille sarebbe stato scovato dalle Forze dell’Ordine in giro oltre le 22, orario in cui nessuno dovrebbe attardarsi in strada in conformità al coprifuoco attualmente in vigore. Dopo l'aggressione su Instagram Achille ha profondamente criticato l’atteggiamento che avrebbe avuto la polizia nei suoi confronti. Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora ben chiare, ma le affermazioni del figlio di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 maggio 2021) La trasgressione deldi Alessandro Costacurta (Billy) e Martina Colombari è stata severamente punita. La famiglia dell’ex difensore del Milan sta vivendo ore angoscianti a causapresunta aggressione subita dalAchille nei pressi di Parma. Il casus belli sarebbe stata la violazione da parte del ragazzo delle norme restrittive per contenere la diffusione del Covid-19. In particolare, Achille sarebbe stato scovato dalle Forze dell’Ordine in giro oltre le 22, orario in cui nessuno dovrebbe attardarsi in strada in conformità al coprifuoco attualmente in vigore. Dopo l'aggressione su Instagram Achille ha profondamente criticato l’atteggiamento che avrebbe avuto la polizia nei suoi confronti. Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora ben chiare, ma le affermazioni deldi ...

Advertising

matteosalvinimi : Un omicidio mostruoso che lascia senza fiato. Ucciso a coltellate mentre difendeva la mamma dall’ex compagno, lei o… - rubio_chef : Cari @fanpage @LaStampa @repubblica @tpi @fattoquotidiano @Agenzia_Ansa @Adnkronos @ilfoglio_it @ilmessaggeroit… - LegaSalvini : ++ #TORTOLÌ, CATTURATO IL FUGGITIVO: HA UCCISO MIRKO, IL FIGLIO DELLA SUA EX. LEI È STATA ACCOLTELLATA 17 VOLTE ++ - laperlaneranera : Tortolì, Un cittadino di origine Pakistana di 29 anni, ha ferito l'ex compagna di 50 anni, con un coltello e ucciso… - blossompeach_30 : piccolo consiglio per Francesco: querela come degno figlio della parietti ma ti consiglio di non pubblicare più que… -