Il deputato Fiano si commuove in Aula mentre parla del conflitto Israele-Palestina: “Due popoli, due Stati” | VIDEO (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Nessuno pensi di eliminare lo Stato d’Israele e nessuno pensi che si possa dimenticare il desiderio del popolo palestinese di averne uno”. Così Emanuele Fiano del Partito Democratico alla Camera prima di commuoversi durante un intervento sul conflitto israelo-palestinese. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Fiano ha sottolineato che “queste non saranno le ultime tensioni in quella terra insanguinata. La posizione storica del Partito Democratico è che in quella terra si scontrano due diritti e non un diritto e un torto. Chi vorrebbe cancellare dalla cartina Israele commette un delitto”, ha detto Fiano, “come chi nega il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato. Comunque si veda la storia. C’è un’unica possibilità”, conclude, “difendere entrambi i ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Nessuno pensi di eliminare lo Stato d’e nessuno pensi che si possa dimenticare il desiderio del popolo palestinese di averne uno”. Così Emanueledel Partito Democratico alla Camera prima dirsi durante un intervento sulisraelo-palestinese. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagievha sottolineato che “queste non saranno le ultime tensioni in quella terra insanguinata. La posizione storica del Partito Democratico è che in quella terra si scontrano due diritti e non un diritto e un torto. Chi vorrebbe cancellare dalla cartinacommette un delitto”, ha detto, “come chi nega il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato. Comunque si veda la storia. C’è un’unica possibilità”, conclude, “difendere entrambi i ...

Advertising

darioscp : RT @fattoquotidiano: Il deputato Fiano si commuove in Aula quando parla del conflitto tra Israele e Palestina: “Due Stati per due popoli” –… - Bianca34874951 : RT @fattoquotidiano: Il deputato Fiano si commuove in Aula quando parla del conflitto tra Israele e Palestina: “Due Stati per due popoli” –… - Italia_Notizie : Il deputato Fiano si commuove in Aula quando parla del conflitto tra Israele e Palestina: “Due Stati per due popoli… - paola_valori : 'Sta 'chicca' l'hai già sentita??? @rubio_chef Il deputato Fiano si commuove in Aula quando parla del conflitto tra… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Il deputato Fiano si commuove in Aula quando parla del conflitto tra Israele e Palestina: “Due Stati per due popoli” –… -