Il deputato Fiano si commuove alla Camera sugli scontri tra Israele e Palestina: «Che prevalgano ragione e diritto: due Stati per due popoli» – Il video (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Nessuno pensi di eliminare lo Stato d’Israele e nessuno pensi che si possa dimenticare il desiderio del popolo palestinese di averne uno». Con queste parole il deputato del Pd Emanuele Fiano è intervenuto alla Camera sull’escalation in Israele e Palestina. Durante il suo intervento, Fiano si è commosso sottolineando che «queste non saranno le ultime tensioni in quella terra insanguinata. La posizione storica del Partito Democratico è che in quella terra si scontrano due diritti e non un diritto e un torto. Chi vorrebbe cancellare dalla cartina Israele commette un delitto», ha detto Fiano, «come chi nega il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato. Comunque ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Nessuno pensi di eliminare lo Stato d’e nessuno pensi che si possa dimenticare il desiderio del popolo palestinese di averne uno». Con queste parole ildel Pd Emanueleè intervenutosull’escalation in. Durante il suo intervento,si è commosso sottolineando che «queste non saranno le ultime tensioni in quella terra insanguinata. La posizione storica del Partito Democratico è che in quella terra si scontrano due diritti e non une un torto. Chi vorrebbe cancellare dcartinacommette un delitto», ha detto, «come chi nega ildel popolo palestinese ad avere uno Stato. Comunque ...

