Il corpo segreto della religione, antica ossessione del cinema polacco (Di giovedì 13 maggio 2021) I risvolti segreti dell'estremismo religioso polacco sono indagati da Jan Komasa in Corpus Christi, capace di parlare a un pubblico che sa decodificare la dottrina, fin dai tempi del Dekalog di Kieslowski. Daniel (Bartosz Bielenia, classe 1992, premiato per questa interpretazione) il protagonista ospite del carcere minorile diventa un finto pretino, è un impostore ma non troppo: il seminario sarebbe la sua strada se non fosse finito in riformatorio e questo rende impossibile il cammino scelto, ma in cambio gli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

