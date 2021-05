Il coprifuoco cambia orario o no? Ecco l’inaspettata decisione del Governo. (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutti attendevano con ansia la decisione del Governo circa il coprifuoco, argomento molto dibattuto negli ultimi giorni, tra chi vorrebbe vederlo spostato e chi eliminato del tutto, ma a quanto pare dovremo attendere ancora qualche giorno per conoscere l’esito della riunione di questa giornata. Bisogna attendere A quanto pare il presidente del Consiglio Mario Draghi si esprimerà non prima del 17 maggio, data entro la quale, forse, il Governo prenderà una decisione sulle riaperture e sull’eventuale spostamento dell’orario del coprifuoco. Dopo la mozione del Centrodestra presentata in Senato nella quale se ne chiedeva appunto lo slittamento, e dove si sottolineava che: valutare il superamento del coprifuoco diviene oltremodo ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutti attendevano con ansia ladelcirca il, argomento molto dibattuto negli ultimi giorni, tra chi vorrebbe vederlo spostato e chi eliminato del tutto, ma a quanto pare dovremo attendere ancora qualche giorno per conoscere l’esito della riunione di questa giornata. Bisogna attendere A quanto pare il presidente del Consiglio Mario Draghi si esprimerà non prima del 17 maggio, data entro la quale, forse, ilprenderà unasulle riaperture e sull’eventuale spostamento dell’del. Dopo la mozione del Centrodestra presentata in Senato nella quale se ne chiedeva appunto lo slittamento, e dove si sottolineava che: valutare il superamento deldiviene oltremodo ...

Advertising

Lucaarggh : RT @valy_s: @borghi_claudio Sicuro. Cabina di regia solo il 17/05. Non cambia nulla, quindi, fino al 24/05. L’anno scorso si riaprì tutto s… - infoitinterno : Coprifuoco, matrimoni, centri commerciali, cosa cambia. Le nuove date - GeMa7799 : Un'ora in + di coprifuoco non ci cambia la vita, ci state a fare il cinema per nulla. Non ci deve essere punto è un… - 97fra_cala : Ma solo io conosco persone a cui la presenza o meno del coprifuoco non cambia più di tanto? - _CristinaCri : @ultimotrasporto Non capisco la relazione tra coprifuoco e sbarchi: se sbarcano ma puoi stare in giro fino a tardi… -