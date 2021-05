Il Commissario Montalbano, stasera in tv ‘Un diario del ’43’: streaming e replica, anticipazioni episodio mercoledì 12 maggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mancano poche ore e anche questa sera su Rai 1, al posto di Ulisse, ci sarà il Commissario Montalbano con l’episodio dal titolo “Un diario del ’43”. L’appuntamento è per questa sera, mercoledì 12 maggio, in prima serata. Il Commissario Montalbano, stasera in tv: anticipazioni episodio mercoledì 12 maggio Il Commissario Montalbano questa sera torna alle 21.25 su Rai 1 con l’atteso episodio “Un diario del ’43”. Dal passato arrivato tre storie: la scoperta, dopo la demolizione di un vecchio silos, di un diario scritto nell’estate del lontano 1943 da una ragazzo che allora aveva 15 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mancano poche ore e anche questa sera su Rai 1, al posto di Ulisse, ci sarà ilcon l’dal titolo “Undel ’43”. L’appuntamento è per questa sera,12, in prima serata. Ilin tv:12Ilquesta sera torna alle 21.25 su Rai 1 con l’atteso“Undel ’43”. Dal passato arrivato tre storie: la scoperta, dopo la demolizione di un vecchio silos, di unscritto nell’estate del lontano 1943 da una ragazzo che allora aveva 15 ...

Advertising

CorriereCitta : Il Commissario Montalbano, stasera in tv 'Un diario del '43': streaming e replica, anticipazioni episodio mercoledì… - RadiocorriereTv : 'L'ho fatto, ho compiuto la mia vendetta' Il ritrovamento di un diario mette il commissario sulle tracce di un pass… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Su Rai1 Montalbano trova “Un diario del ’43” – Una nuova indagine per il Commissario - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Su Rai1 Montalbano trova “Un diario del ’43” – Una nuova indagine per il Commissario - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai1 l’epidosio “Un diario del ’43” della serie “Il Commissario Montalbano” -