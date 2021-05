Il coming out social dello chef tv Riccardo Facchini: «Ora sono Chloe, orgogliosa in quanto donna transgender» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lo chef Riccardo Facchini fa coming out dal social. Lo chef Riccardo Fantini, spesso fra i protagonisti de “La prova del cuoco”, dal suo account ha condiviso un suo scatto dopo la fase di transizione, durata due anni, presentandosi come Chloe: “Ora sono Chloe – ha fatto sapere sul Instagram – e sono orgogliosa in quanto donna transgender”. Riccardo Facchini, ora Chloe, ha raccontato la sua esperienza sul social. Da Instagram ha posto alcuni suoi scatti seguiti da una lunga didascalia: “Negli ultimi mesi – ha scritto sul social – ricevevo messaggi che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lofaout dal. LoFantini, spesso fra i protagonisti de “La prova del cuoco”, dal suo account ha condiviso un suo scatto dopo la fase di transizione, durata due anni, presentandosi come: “Ora– ha fatto sapere sul Instagram – ein”., ora, ha raccontato la sua esperienza sul. Da Instagram ha posto alcuni suoi scatti seguiti da una lunga didascalia: “Negli ultimi mesi – ha scritto sul– ricevevo messaggi che ...

