Il CEO del Borussia Dortmund: "Haaland giocherà con noi il prossimo anno" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il CEO del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, in un'intervista alla Bild ha ribadito la volontà del club giallonero di trattenere anche per la prossima stagione l'attaccante norvegese Erling Haaland. "Ho la chiara aspettativa che il prossimo anno continuerà a giocare con noi. Non mi preoccupa nient'altro. Sono decisamente rilassato". FOTO: Twitter Borussia Dortmund L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

