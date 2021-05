Il centrodestra cerca certezze per Milano e Roma: si insiste ancora su Albertini, Bertolaso si sfila (Di mercoledì 12 maggio 2021) E' il momento delle decisioni per il centrodestra per le amministrative: da scegliere ci sono i nomi che correranno a Roma e Milano: prima la riunione dei rappresentanti degli enti locali poi la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 12 maggio 2021) E' il momento delle decisioni per ilper le amministrative: da scegliere ci sono i nomi che correranno a: prima la riunione dei rappresentanti degli enti locali poi la ...

Advertising

ilfoglio_it : Nessuno vuole candidarsi nel centrodestra né a Roma né a Milano. Nessuno che abbia avuto successo nella vita. E’ co… - globalistIT : - Carmela_oltre : RT @Tg3web: In attesa del tavolo di coalizione da riunire in settimana, nel centrodestra si cerca ancora l'intesa per le candidature alle a… - Tg3web : In attesa del tavolo di coalizione da riunire in settimana, nel centrodestra si cerca ancora l'intesa per le candid… - MIBrutus : RT @ilfoglio_it: Perché nessuno vuole candidarsi nel centrodestra né a Roma né a Milano? - di @SalvatoreMerlo -